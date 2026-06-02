Хинштейн рассказал рассказал о пострадавших в результате атаки дронов в Курской области

В Курской области несколько местных жителей получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин: 36 и 54 лет, один из них в тяжелом состоянии.

«В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину. Пострадал 49-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение лобной области», — написал Хинштейн.

Все пострадавшие будут госпитализированы в Курскую областную больницу, добавил губернатор, пожелав раненным здоровья.

До этого мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в Борисовском округе Белгородской области. По данным властей, после взрыва дрона белгородец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области.

В конце мая житель региона получил ожоги и ушибы в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Шебекинском округе. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Его автомобиль поврежден, сообщали тогда власти.

Ранее женщина получила ожог после атаки дрона в Курской области.

 
