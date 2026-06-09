Призывы Запада к блокаде Калининграда и Приднестровья сочли опасными

Призывы к транспортной и экономической блокаде Приднестровья и Калининграда от европейских стран представляют большую опасность. Об этом заявил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков, его слова приводит ТАСС.

«Основная угроза исходит от стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский милитаристский угар», — сказал он.

По словам Семерикова, сейчас идет устойчивая тенденция роста военных расходов.

1 мая посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Артем Булатов заявил, что российское руководство серьезно относится к заявлениям стран — членов НАТО и Европейского союза о возможной блокаде Калининградской области.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что в учениях сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и возможного захвата Калининградской области. Он отмечал, что такие элементы включены в регулярную практику маневров на фоне усиления активности НАТО в Балтийском регионе.

Ранее в Госдуме объяснили, каким будет ответ на угрозы Калининградской области.