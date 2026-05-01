Посол РФ предупредил о последствиях возможной блокады Калининграда

Посол Булатов: РФ решительно ответит на попытки блокировать Калининград
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Российское руководство серьезно относится к заявлениям стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС) о возможной блокаде Калининградской области. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.

По его словам, Москва решительно ответит на любые попытки блокировать регион. Дипломат напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина, который спрогнозировал «невиданную до этого момента эскалацию конфликта» в случае попыток западных государств изолировать Калининградскую область.

Как отметил Булатов, авторы подобных инициатив недооценивают масштаб возможных военно-политических рисков, касающихся их собственных стран.

23 апреля в пресс-службе Совета безопасности РФ рассказали, что власти Литвы продолжают милитаризацию республики, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Вильнюс продолжает следовать выбранному курсу, несмотря на экономические и социальные проблемы внутри государства. При этом свои действия он связывает с якобы «российской угрозой», утверждалось в заявлении.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили, каким будет ответ на угрозы Калининградской области.

 
