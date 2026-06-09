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Политика

В США допустили глобальный конфликт из-за Украины

Аналитик Уилкерсон: действия Украины могут обернуться глобальным конфликтом
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Действия Украины могут ускорить смену власти в странах Запада и спровоцировать глобальный конфликт. Такое мнение в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена высказал полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его оценке, «ситуация становится все более опасной». Смена власти в мире ускорится и будет происходить гораздо быстрее, считает военный. Он допустил, что Украина «внесет в это значительный вклад, и мы столкнемся с глобальным конфликтом».

Политика Запада в отношении Украины дестабилизирует ситуацию в мире. Многое из того, что делают США и Европа идет вразрез с собственными интересами, сказал Уилкерсон.

Накануне лидеры Франции, Британии и Германии после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне назвали условия урегулирования конфликта на Украине. «Евротройка» потребовала прекращения огня, выступила за гарантии безопасности для Киева и сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о выплатах Украине.

В Кремле заявили, что такие предложения противоречат заявлениям о стремлении к миру. Какие условия выдвинула «евротройка» и почему Россия отвергла этот план — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Финляндии назвала условия для мира на Украине.

 
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