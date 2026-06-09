JW: слова Стубба о нежелании РФ нападать на ЕС стали катастрофой для элит Запада

Президент Финляндии Александр Стубб начал осознавать, что с Россией придется наладить отношения, а его сомнения в том, что Москва может напасть на какую-то страну, стали катастрофой для элит стран Запада. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Накануне Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что не верит утверждениям о якобы намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу. Финский лидер считает, что Россия продолжит «испытывать страны НАТО», но конфликта не будет.

Junge Welt отмечает, что Стубб смог бы стать хорошим кандидатом в переговорщики с Россией. Он понимает, что необходимо иметь приемлемые отношения с соседним государством, даже если оно тебе не нравится.

Заявление о том, что Россия вряд ли нападет на одну из стран НАТО, стало настоящей трагедией для сторонников военной эскалации, поскольку подрывает их ключевые антироссийские тезисы, говорится в статье.

Для тех политиков, которые делают ставку на конфликт и требуют в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов, худшая катастрофа из возможных, подчеркнул автор публикации.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.