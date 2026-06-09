Госдеп США объявил о планах продвижения UFC-дипломатии

Госдепартамент США объявил о своем намерении развивать спортивную дипломатию, и в этой связи госсекретарь Марко Рубио планирует подписать меморандум о взаимопонимании с президентом UFC Дэйной Уайтом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание меморандума ознаменует начало нового государственно-частного партнерства, направленного на развитие инициатив в сфере спортивной дипломатии и сотрудничества в области глобального продвижения смешанных единоборств», — следует из пресс-релиза Госдепа.

Как сообщается, Рубио и Уайт подпишут меморандум в здании Госдепартамента в четверг, 11 июня, в 21:00 по московскому времени.

14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном бою турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет свою первую защиту титула против американского бойца Джастина Гэтжи.

Ранее чемпион UFC Петр Ян заявил, что готов подраться на турнире в Белом доме.