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Политика

На Западе назвали нелепыми результаты встречи Зеленского с европейскими лидерами

Христофору: итоги встречи Зеленского с европейскими лидерами выглядат нелепо
Isabel Infantes/Reuters

Итоги лондонской встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ выглядят нелепо. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, результатом встречи стала лишь групповая фотография возле резиденции на Даунинг-стрит.

Журналист подчеркнул, что европейские лидеры вместе с Зеленским водят всех за нос и издеваются над своими гражданами, тратя деньги и время на поездки, а в итоге выдавая лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта на совершенно неприемлемых для России условиях.

8 июня ирландский журналист Чей Боуз назвал встречу Зеленского и короля Великобритании Карла III «встречей двух мошенников».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер планировали обсудить в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.

Ранее западным лидерам посоветовали брать пример с кота Ларри.

 
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