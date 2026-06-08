Западным политикам стоит обратить внимание на поведение кота Ларри, главного мышелова Великобритании, который вновь покинул место обитания в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын известного артиста цирка Юрия Куклачева.

Куклачев отметил, что многие пользователи социальных сетей уже замечали, что после рукопожатия с Зеленским западные лидеры быстро теряют интерес к политике и исчезают с арены. Он добавил, что это не случайность.

По словам дрессировщика, кот обладает способностью чувствовать негативную энергетику и предвестия беды.

«То, что сделал кот, нужно сделать всем остальным лидерам уже давно», — подытожил Куклачев.

Накануне кот Ларри покинул правительственную резиденцию на Даунинг-стрит в момент прибытия украинского президента. В октябре 2024 года он покинул здание, когда Зеленский вошел вместе с премьер-министром Великобритании.

Ранее кот премьера Британии заподозрил Трампа в работе на Россию.