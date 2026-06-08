Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Западным лидерам посоветовал брать пример с кота Ларри

Куклачев посоветовал западным лидерам бежать от Зеленского как кот Ларри
IMAGO/Vernon Yuen/Global Look Press

Западным политикам стоит обратить внимание на поведение кота Ларри, главного мышелова Великобритании, который вновь покинул место обитания в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын известного артиста цирка Юрия Куклачева.

Куклачев отметил, что многие пользователи социальных сетей уже замечали, что после рукопожатия с Зеленским западные лидеры быстро теряют интерес к политике и исчезают с арены. Он добавил, что это не случайность.

По словам дрессировщика, кот обладает способностью чувствовать негативную энергетику и предвестия беды.

«То, что сделал кот, нужно сделать всем остальным лидерам уже давно», — подытожил Куклачев.

Накануне кот Ларри покинул правительственную резиденцию на Даунинг-стрит в момент прибытия украинского президента. В октябре 2024 года он покинул здание, когда Зеленский вошел вместе с премьер-министром Великобритании.

Ранее кот премьера Британии заподозрил Трампа в работе на Россию.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!