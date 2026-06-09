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Политика

Небензя обвинил Зеленского в нарушении своего же указа из-за письма Путину

Небензя о письме: Зеленскому стоило отменить указ о запрете на переговоры с РФ
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Прежде чем писать открытые письма, президент Украины Владимир Зеленский должен сначала отменить свой указ, который запрещает ему вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

5 июня Путин был проинформирован об открытом письме Зеленского, в котором он призывает к прекращению конфликта. В ответ на это в Кремле отметили, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву. Западные страны активно поддержали инициативу Зеленского и призвали Россию отреагировать на предложение Киева. Вопрос о том, зачем Украине понадобилось это «открытое письмо» и как его воспринимают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину.

 
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