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Политика

Полянский заявил об изменении позиции Венгрии в ОБСЕ

Полянский: Венгрия изменила позицию в ОБСЕ после смены правительства
Global Look Press

Венгрия изменила подход к своей работе в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«Они (представители Венгрии — прим. ред.) могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз», — сказал он.

По словам дипломата, на заседаниях ОБСЕ венгры уже не блокируют общие заявления и выступления, касающиеся Украины, как это происходило до смены правительства Венгрии.

В мае швейцарская газета Die Weltwoche писала, что попытки стран Европейского союза избавиться от влияния экс-премьера Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом. Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, потому ЕС в нем разочарован, говорится в материале.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия «Фидес» потерпела поражение. По результатам голосования оппозиционная партия «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр возглавил правительство.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.

 
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