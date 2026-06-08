В Турции признали отсутствие прогресса в открытии границы с Арменией

РИА Новости: дата открытия границы между Арменией и Турцией не согласована

Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы пока не согласованы, заявил РИА Новости источник в правительстве Турции.

Собеседник агентства добавил, что дальнейшее продвижение в этом направлении зависит от того, как будет продвигаться нормализация двусторонних отношений.

По его словам, Анкара надеется, что после состоявшихся в Армении парламентских выборов ей по-прежнему удастся поддерживать с Ереваном конструктивный диалог для укрепления региональной стабильности и «добрососедских связей» на Южном Кавказе.

Вчера глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван по-прежнему рассчитывает на налаживание отношений с Анкарой.

В середине минувшего мая официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели утверждал, что стороны закончили готовиться к запуску двусторонней торговли. Глава армянского правительства Никол Пашинян тогда же анонсировал скорый старт прямых поставок армянских товаров в Турцию.

Армяно-турецкая граница остается закрытой с 1993 года, между странами отсутствуют дипломатические отношения. Процесс их нормализации стартовал в 2022 году в Москве, где состоялась встреча спецпредставителей с обеих сторон — вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

В июле 2022 года делегации из Анкары и Еревана встречались в Вене, где договорились максимально ускорить процесс открытия сухопутной границы для пересечения гражданами третьих стран и владельцами дипломатических паспортов. Эта договоренность до сих пор не реализована.

Ранее в Армении заявили о полной готовности к открытию границы с Турцией.