В Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией

Армения намерена открыть границы с Турцией для граждан третьих стран. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Рубен Рубинян, передает CNN Türk.

«Что касается армянской стороны, то мы готовы. В настоящее время ожидаем движения от турецких партнеров, к сожалению, пока движения нет. Надеемся на ближайшее время», — сообщил Рубинян.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

Также помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась. Он также добавил, что у стран есть мир, а последние пять месяцев прошли без громких происшествий, кроме инцидента на границе двух государств.

При этом вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, который основан на ранее утвержденных принципах.

Ранее в Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ.