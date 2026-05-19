Армения с Турцией могут открыть границы спустя 33 года

Мамедов: граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов 7 июня
Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов в республике, которые пройдут 7 июня. Об этом в интервью турецкой газете Cumhuriyet рассказала посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов.

По его словам, после выборов 7 июня представители Армении изменят конституцию и проведут референдум.

«После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — добавил посол.

Мамедов отметил, что Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Он утверждает, что установление контроля Азербайджана над Карабахом появилась надежда на открытие пограничных переходов между Турцией и Арменией.

Граница между Турцией и Арменией закрыта для общего пользования с 1993 года. В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что  открытие границы с Турцией, установление дипломатических отношений между странами является вопросом времени.

Ранее Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан.

 
