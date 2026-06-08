Постпред России обвинил США в желании переложить ответственность на Иран

Проект резолюции по Ирану, подготовленный США на Совет управляющих МАГАТЭ, перекладывает ответственность с агрессора на жертву. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Американцы уже составили проект. Он ходит по рукам в кулуарах. Проект позорный совершенно. Они пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований», — сказал дипломат.

Ульянов добавил, что США пока официально не вносили документ. При этом постпред не знает, будет ли американская сторона это делать, поскольку на фоне ударов Израиля и Ирана предоставлять такие проекты «совсем уж нелепо».

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее Иран подготовился к длительной войне с Израилем и США.