Наблюдатели ОБСЕ указали на угрозы Пашиняна в адрес оппозиции

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна кандидатам от оппозиции. Об этом говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов.

«В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний», — отмечается в документе.

Так, 13 мая в Арагацотнской области Пашинян, по данным наблюдателей, заявил, что электроэнергетическая компания, принадлежащая лидеру «Сильной Армении» Самвелу Карапетяну, будет полностью национализирована.

Кроме того, Пашинян во время предвыборной кампании заявил о намерении национализировать Араратский цементный завод, принадлежащий оппозиционному политику, лидеру партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагику Царукяну. Пашинян назвал партию Царукяна «партией войны» и обвинил главу ППА в обслуживании иностранной повестки.

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