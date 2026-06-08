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Выборы в Армении — 2026
Политика

Наблюдатели ОБСЕ указали на угрозы Пашиняна в адрес оппозиции

ОБСЕ: Пашинян запугивал оппозицию национализацией компаний
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна кандидатам от оппозиции. Об этом говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов.

«В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний», — отмечается в документе.

Так, 13 мая в Арагацотнской области Пашинян, по данным наблюдателей, заявил, что электроэнергетическая компания, принадлежащая лидеру «Сильной Армении» Самвелу Карапетяну, будет полностью национализирована.

Кроме того, Пашинян во время предвыборной кампании заявил о намерении национализировать Араратский цементный завод, принадлежащий оппозиционному политику, лидеру партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагику Царукяну. Пашинян назвал партию Царукяна «партией войны» и обвинил главу ППА в обслуживании иностранной повестки.

В Армении завершается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным ЦИК, правящая партия Никола Пашиняна получит право единолично формировать правительство страны. Европейские политики и СМИ единогласно поздравляют Пашиняна с победой и выражают надежду на более тесное сотрудничество в будущем. В России же говорят о множестве нарушений, которые были замечены в ходе голосования. Как прошли выборы в Армении и что будет с отношениями Москвы и Еревана в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предрек «политическую турбулентность» в Армении после парламентских выборов.

 
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