В Армении собираются национализировать завод оппозиционера Царукяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о намерении национализировать Араратский цементный завод, принадлежащий оппозиционному политику, лидеру партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагику Царукяну. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян назвал партию Царукяна «партией войны» и обвинил главу ППА в обслуживании иностранной повестки.

«Очень скоро хребет бизнеса Царукяна, — Араратский цементный завод — станет собственностью государства и будет принадлежать гражданину Республики Армения», — сказал премьер республики.

Гагик Царукян является кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

18 мая на предвыборной акции Пашинян вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. В частности, она обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

Поначалу политик пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».

Ранее политолог раскрыл, почему Пашинян стал кричать на избирателей.