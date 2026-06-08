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Выборы в Армении — 2026
Политика

Политолог предрек «политическую турбулентность» в Армении после парламентских выборов

Политолог Пятибратов: после выборов Армению ждет нестабильность
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Несмотря на победу правящей партии «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, ситуация выглядит неоднозначно: политобъединение получило право единолично формировать правительство страны, но при этом не имеет конституционного большинства в две трети мандатов. На это в интервью «Новости Mail» обратил внимание доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Он также отметил, что проект новой конституции, подготовленный Минюстом республики, сначала должен быть одобрен парламентом, затем вынесен на референдум. Однако Пашинян уже заявил о том, что будет действовать самостоятельно.

«Назревает потенциально серьезная политическая турбулентность в Армении, связанная с тем, что Никол Пашинян, его партия, держатся за власть и не хотят ее вообще ни с кем делить», — сказал Пятибратов.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян тянет Армению «в пропасть».

 
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