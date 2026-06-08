В Совбезе России оценили обстановку на Южном Кавказе

В настоящее время обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета Безопасности России.

В Совбезе прошло заседание научно-экспертного совета комитета по проблемам СНГ. В ходе мероприятия рассматривался вопрос о развитии отношений с государствами Южного Кавказа.

«Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

5 июня Шевцов заявил, что Россия удивлена попытками Евросоюза и США вмешиваться в процесс решения вопросов безопасности на Южном Кавказе. Замсекретаря Совбеза обратил внимание на то, что все участники платформы «3+3» отмечают давно назревшую необходимость решения региональных проблем, и подчеркнул, что им нужны региональные решения.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке к встрече формата «3+3» по Южному Кавказу.