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Политика

В Совбезе России оценили обстановку на Южном Кавказе

Совбез России: обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания
Shutterstock

В настоящее время обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета Безопасности России.

В Совбезе прошло заседание научно-экспертного совета комитета по проблемам СНГ. В ходе мероприятия рассматривался вопрос о развитии отношений с государствами Южного Кавказа.

«Открывая заседание комитета, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул, что текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

5 июня Шевцов заявил, что Россия удивлена попытками Евросоюза и США вмешиваться в процесс решения вопросов безопасности на Южном Кавказе. Замсекретаря Совбеза обратил внимание на то, что все участники платформы «3+3» отмечают давно назревшую необходимость решения региональных проблем, и подчеркнул, что им нужны региональные решения.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке к встрече формата «3+3» по Южному Кавказу.

 
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