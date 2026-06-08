Страны ЕС хотят получить одобрение США на разминирование Ормуза

Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что получение одобрения со стороны Трампа на данную миссию является одной из главных целей ближневосточной повестки саммита.

По данным агентства, лидеры европейских стран хотят начать разминирование пролива, чтобы показать Трампу свою поддержку, однако решение американского лидера по данному вопросу остается неясным. Представители государств ЕС утверждают, что помощь Европы может быть полезной, если учесть ограниченные возможности США по разминированию.

Bloomberg подчеркивает, что Великобритания и Франция готовы начать обсуждение операции в проливе с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.