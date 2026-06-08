Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Страны ЕС хотят получить одобрение США на разминирование Ормуза

Bloomberg: в Европе хотят получить одобрение Трампа на разминирование Ормуза
Dado Ruvic/Reuters

Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что получение одобрения со стороны Трампа на данную миссию является одной из главных целей ближневосточной повестки саммита.

По данным агентства, лидеры европейских стран хотят начать разминирование пролива, чтобы показать Трампу свою поддержку, однако решение американского лидера по данному вопросу остается неясным. Представители государств ЕС утверждают, что помощь Европы может быть полезной, если учесть ограниченные возможности США по разминированию.

Bloomberg подчеркивает, что Великобритания и Франция готовы начать обсуждение операции в проливе с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!