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Политика

Володин поставил комитетам задачу исполнить поручения президента по итогам ПМЭФ

Володин поручил комитетам Госдумы исполнить поручения президента после ПИЭФ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал задачу профильным комитетам Госдумы исполнить поручения президента России Владимира Путина по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает РИА Новости.

«Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обеспечить исполнение поручений президента РФ по итогам ПМЭФ-2026», — говорится в публикации.

Особое внимание председатель Госдумы попросил обратить думские комитеты по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству на те вопросы, которые поднимал на форуме президент и разработать по ним инициативы.

В числе важных вопросов отмечена необходимость проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах, отложить снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС.

Еще одно поручение было дано комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов. Здесь Володин попросил ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, касающегося законодательного закрепления стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике и политике.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий.

Ранее в Великобритании восхитились выступлением Путина на ПМЭФ.

 
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