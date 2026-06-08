Володин поставил комитетам задачу исполнить поручения президента по итогам ПМЭФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал задачу профильным комитетам Госдумы исполнить поручения президента России Владимира Путина по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает РИА Новости.

«Вячеслав Володин поручил профильным комитетам обеспечить исполнение поручений президента РФ по итогам ПМЭФ-2026», — говорится в публикации.

Особое внимание председатель Госдумы попросил обратить думские комитеты по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству на те вопросы, которые поднимал на форуме президент и разработать по ним инициативы.

В числе важных вопросов отмечена необходимость проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах, отложить снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС.

Еще одно поручение было дано комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов. Здесь Володин попросил ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, касающегося законодательного закрепления стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике и политике.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий.

Ранее в Великобритании восхитились выступлением Путина на ПМЭФ.