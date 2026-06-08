Захарова заявила о «беспрецедентной» ситуации на выборах в Армении

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западной стороны, в первую очередь ЕС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Дипломат обратила внимание, что предварительные итоги выборов говорят о том, что объявившая о победе партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна «не получила монополию на власть». Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом, ее поддержка заметно снизилась, указала Захарова.

Она добавила, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении. В то же время прошедшие выборы, по словам Захаровой, продемонстрировали, что армянское общество «крайне поляризовано». Дипломат считает, что Армения, без учета мнения всех слоев населения, пойдет по пути дальнейшего раскола и социально-экономического потрясения.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий.

8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на выборах. Когда журналисты поинтересовались, откуда у него результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты.

Ранее Песков заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении.