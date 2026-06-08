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Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского высказалась об окончании конфликта на Украине

Мендель: если летом не будет заключен мир, то конфликт затянется до марта
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт на Украине продолжится и в следующем году, если этим летом сторонам не удастся достичь хотя бы минимальных договоренностей. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение — даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», — написала она.

По словам Мендель, осенью США — единственный влиятельный посредник — будут заняты промежуточными выборами в конгресс, а потом американские чиновники уйдут на зимние каникулы.

«И снова нам скажут «потерпеть еще немного», и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет», — добавила она.

7 июня Мендель рассказала об «онлайн-революции» на Украине, которую создали в интернете миллионы противников конфликта с Россией среди граждан страны. Она утверждает, что украинцы заполнили соцсети комментариями публикациями и видео, в которых выражают свое несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой. По ее мнению, подобные действия ежедневно подрывают моральный авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

1 июня Мендель сказала, что Зеленский саботирует усилия президента США по мирному разрешению конфликта на Украине, одновременно критикуя его и выпрашивая дополнительные финансовые средства.

Ранее Зеленский увидел окно возможностей для переговоров с Россией до следующей зимы.

 
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