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Политика

Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала об «онлайн-революции» на Украине

Мендель заявила об онлайн-революции на Украине из-за недовольства конфликтом с РФ
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об «онлайн-революции» на Украине, которую создали в интернете миллионы противников конфликта с Россией среди граждан страны. Об этом сообщается на платформе Substack.

Мендель утверждает, что украинцы заполнили соцсети комментариями публикациями и видео, в которых выражают свое несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой.

По ее мнению, подобные действия ежедневно подрывают моральный авторитет Зеленского. Мендель считает, что интернет дал украинцам «психологическое убежище», где люди смогли высказаться.

До этого Мендель заявила, что ведущие европейские страны «проповедуют» бесконечную войну на Украине, однако отказываются выделять 0,25% ВВП Киеву, чем показывают свое лицемерие. По ее словам, власти именно этих государств являются «громогласными ораторами», которые «громче всех требуют тотального военного решения» и еще больших потерь среди украинцев. Однако на деле они отказываются давать Киеву деньги. Также она обратила внимание на то, что Лондон при этом смягчил санкции против России.

Ранее Мендель раскритиковала Запад после удара возмездия по Украине.

 
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