Мендель: Зеленский саботирует мирные усилия Трампа, при этом хочет больше денег
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский саботирует усилия президента США Дональда Трампа по мирному разрешению конфликта на Украине, одновременно критикуя его и выпрашивая дополнительные финансовые средства. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети Х.

«Зеленский демонстрирует образ беспомощной жертвы, нападая на Дональда Трампа и американский народ, который выделил ему значительные суммы», — написала Мендель.

Она считает, что, используя образ страдальца, Зеленский саботировал серьезные мирные инициативы и провалил переговоры, а теперь, пытается подорвать репутацию президента США.

«Это классический Зеленский: оскорбляет своего крупнейшего спонсора, требуя при этом еще больше денег... Гигантомания с комплексом жертвы — это не лидерство, это обман», — подытожила Мендель.

В последних числах мая Владимир Зеленский запросил у американских властей разрешение на самостоятельный выпуск ракет для комплексов Patriot на территории Украины. Параллельно с этим глава государства направил послание главе Белого дома, в котором указал на острую нехватку боеприпасов для ПВО и призвал к ускорению поставок.

Ранее Мендель призвала Киев договориться с Москвой о мире.

 
