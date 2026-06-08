Стало известно, как Евросоюз навредил экономике Украине

Украинская металлургия уже потеряла 80% производственных мощностей из-за конфликта, и правила торговли с Евросоюзом нанесли ей еще один удар. Об этом Insider UA.

СМИ отмечает, что с 2026 года на Украине заработал механизм корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), и теперь украинские экспортеры обязаны нести финансовую ответственность при поставках в ЕС энергоемких товаров (металлургия, цемент, удобрения).

«Из-за запуска CBAM крупнейший завод с иностранными инвестициями, «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), уже потерял 300 тыс. тонн заказов из ЕС только за первый квартал 2026 года. Европейские импортеры, чтобы не доплачивать €50–75 за каждую тонну украинской продукции, массово расторгают контракты. В результате АМКР уже остановил цех блюминга, который работал с 1958 года», — отмечает издание.

Кроме того, с 1 июля ситуацию могут ухудшить новые защитные квоты ЕС, и экспорт металлопродукции может сократиться на 25%, а по некоторым позициям — на 100%, пишет СМИ. В итоге совокупные потери украинского металлургического экспорта могут превысить $1 млрд в год.

4 июня президент России Владимир Путин отметил, что для восстановления экономики Украины нужны сотни миллиардов евро. А в мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно десять лет мирного существования, иначе она станет похожей на Ливан.

В апреле украинское издание «Страна.ua» писало, что Украине для восстановления нужно более $800 млрд, однако привлечь такие деньги мешают высокие военные и экономические риски.

Ранее Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины.