Во Франции раскритиковали заявление Макрона по Украине

Французский экономист Филипп Эрлен раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине, которое он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X.

«Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас», — написал он.

До этого глава Пятой республики опубликовал в интернете совместный снимок с Владимиром Зеленским, премьер‑министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, где в подписи указал, что они объединились ради того, чтобы поддержать Украину.

8 июня Макрон, Стармер и Мерц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали совместное заявление с условиями возможного урегулирования конфликта. В документе содержится призыв к немедленному и полному прекращению огня. Авторы заявления считают, что основой для начала переговорного процесса может стать существующая линия соприкосновения.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.