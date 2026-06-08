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Политика

Во Франции раскритиковали заявление Макрона по Украине

Экономист Эрлен осудил заявление Макрона об объединении ради Украины
Shutterstock

Французский экономист Филипп Эрлен раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине, которое он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X.

«Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас», — написал он.

До этого глава Пятой республики опубликовал в интернете совместный снимок с Владимиром Зеленским, премьер‑министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, где в подписи указал, что они объединились ради того, чтобы поддержать Украину.

8 июня Макрон, Стармер и Мерц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовали совместное заявление с условиями возможного урегулирования конфликта. В документе содержится призыв к немедленному и полному прекращению огня. Авторы заявления считают, что основой для начала переговорного процесса может стать существующая линия соприкосновения.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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