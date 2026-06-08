В России предложили создать спецагентство по БПЛА для победы на СВО

Россия может научиться мерам по развитию беспилотных систем, к которым прибегают Украина и страны Запада, поскольку сегодня дроны являются главным залогом военной победы. Об этом заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, необходимо создать специализированное военное агентство по их развитию.

Эксперт высказал мнение, что Запад открыто движется к войне с Россией, поэтому специальная военная операция на Украине, начатая как целевой проект, требует переосмысления и по форме, и по содержанию. Пинчук также предупредил, что затягивание конфликта может привести к огромным потерям.

По словам политобозревателя, учиться у соперников не зазорно. Меры эффективного развития БПЛА Украины и Запада должны получить подробную оценку применимости в условиях России, подытожил Пинчук.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил в интервью «Газете.Ru», что увеличение количества мобильных огневых групп для защиты путей сообщения и важных объектов, а также переход к «иранскому варианту» ведения боевых действий, предполагающему акцент на применении гиперзвуковых ракет, могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.