В ОБСЕ заявили о давлении на оппозицию в ходе предвыборной кампании в Армении

ОБСЕ зафиксировала давление на оппозицию в ходе предвыборной кампании в Армении

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали случаи давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании в Армении. Об этом заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства», — сказала спецкоординатор.

Карими добавила, что в результате в республике завели многочисленные уголовные дела против представителей оппозиции. Это привело к тому, что ряд кандидатов решили воздержаться от участия в предвыборной кампании, добавила глава миссии ОБСЕ.

Избирательная кампания в Армении, по словам спецкоординатора, характеризовалась высокой степенью поляризации. Избиратели столкнулись с предвзятым освещением событий в СМИ и разжиганием розни при попытке получить доступ к беспристрастной и достоверной информации, уточнила Карими.

8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее Захарова заявила о «беспрецедентной» ситуации на выборах в Армении.