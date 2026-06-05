Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ объяснили провал Германии на выборах членов Совбеза ООН

Захарова: Германия провалилась на выборах в СБ ООН, так как всем хватило Бербок
Максим Блинов/РИА Новости

Германия провалилась на выборах членов Совета Безопасности ООН, так как странам хватило бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала публикацию о том, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц признал поражение своей страны на выборах членов Совбеза ООН на период с 2027 по 2028 год.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит <...> Бербок. Решили больше не рисковать», — отметила Захарова.

3 июня состоялось заседание ГА ООН, на котором избирались новые непостоянные члены Совета Безопасности на 2027–2028 годы. Участники встречи в соответствии с квотой должны были выбрать два государства от Западной Европы и по одному от Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге в новый состав СБ вошли Португалия, Австрия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго.

Избрать пятого непостоянного члена не удалось: на место претендовали Киргизия и Филиппины, однако ни одна из стран не набрала нужного количества голосов. В связи с этим выборы продолжатся.

Ранее Лавров высказался о реформе Совбеза ООН.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!