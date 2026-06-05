Захарова: Германия провалилась на выборах в СБ ООН, так как всем хватило Бербок

Германия провалилась на выборах членов Совета Безопасности ООН, так как странам хватило бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала публикацию о том, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц признал поражение своей страны на выборах членов Совбеза ООН на период с 2027 по 2028 год.

«Просто за прошедший год страны имели несчастье наблюдать председателем Генассамблеи ООН представительницу германских элит <...> Бербок. Решили больше не рисковать», — отметила Захарова.

3 июня состоялось заседание ГА ООН, на котором избирались новые непостоянные члены Совета Безопасности на 2027–2028 годы. Участники встречи в соответствии с квотой должны были выбрать два государства от Западной Европы и по одному от Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге в новый состав СБ вошли Португалия, Австрия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго.

Избрать пятого непостоянного члена не удалось: на место претендовали Киргизия и Филиппины, однако ни одна из стран не набрала нужного количества голосов. В связи с этим выборы продолжатся.

Ранее Лавров высказался о реформе Совбеза ООН.