«Вежливые люди так не поступают»: Лавров раскритиковал Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, было разослано по всему миру, и подчеркнул, что вежливые люди так не поступают. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, президент России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подробно высказался о вероятности возобновления переговоров с Украиной, в том числе с учетом опубликованного письма Зеленского. Глава МИД отметил, что послание было адресовано Путину, но по какой-то причине разослано всему миру.

«Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину. В нем украинский лидер предложил закончить военный конфликт «честно и достойно», а также призвал российского президента определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона, по словам Зеленского, готова полностью прекратить огонь, а контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить Соединенные Штаты.

Ранее стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину.