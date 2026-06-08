Политолог: результаты выборов искажают волю граждан Армении

Результаты парламентских выборов в Армении искажают реальную волю граждан республики. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. Он обратил внимание, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным итогам сохранила лидерство, несмотря на то, что набрала меньше 50% голосов.

«Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна применялись все меры административного ресурса, чтобы обеспечить преимущество правящей партии «Гражданский договор», — считает эксперт.

В частности, по его словам, выборы сопровождались политическим, экономическим и силовым давлением на оппозицию. Кроме того, социальные сети и пресса были поставлены под жесткий контроль, а представителям диаспор, живущим вне страны, было затруднительно проголосовать.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.