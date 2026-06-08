В ЦИК РФ сообщили о давлении на наблюдателей СНГ в Армении

На избирательном участке в Армавирской области Армении на наблюдателей СНГ попытались оказать давление. Об этом РИА Новости рассказала член ЦИК России Людмила Маркина, входившая в состав миссии СНГ по наблюдению за парламентскими выборами в республике.

По словам Маркиной, наблюдатели оформили акт о выявленных нарушениях и недостатках.

«Коллеги из участковой комиссии это увидели, встали стеной и потребовали уничтожить акты», — сказала она.

Маркина отметила, что наблюдатели отказались выполнять требование, объяснив, что действуют в рамках своих полномочий. При этом присутствовавшая на участке полиция в инцидент не вмешивалась, добавила она.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, которые, по мнению многих экспертов, могут определить внешнеполитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии еще до подсчета всех голосов. Когда журналисты спросили, откуда у него такие данные, ведь Центризбирком не обработал даже четверти участков, политик ответил, что у «Гражданского договора» есть собственные протоколы и подсчеты, а доверенные лица партии присутствовали на всех избирательных участках.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении.