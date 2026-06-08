В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что воздержится от официальных комментариев парламентских выборов в Армении из-за отсутствия окончательных результатов. При этом он отметил, что на данный момент идет фиксация нарушений.

«Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе мы фиксируем и сообщения о тех, многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», — сказал он.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее миссия СНГ дала оценку выборам в Армении.