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Выборы в Армении — 2026
Политика

Миссия СНГ дала оценку выборам в Армении

Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений на выборах в Армении
Асатур Есаянц/РИА Новости

Миссия наблюдателей СНГ не обнаружила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в Армении. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов, передает News.am.

«Нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлены», — заявил он.

Сейтимов отметил, что все зафиксированные нарушения носили технический характер и быстро устранялись участковыми комиссиями.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее ЦИК Армении раскрыл данные о явке на парламентских выборах.

 
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