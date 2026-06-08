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Политика

В Венгрии окружение Орбана обвинили в краже миллиардов евро из фондов Евросоюза

Контрольное ведомство Венгрии выявило подозрительные госзакупки времен Орбана
Bernadett Szabo/Reuters

Венгерское ведомство по контролю за честностью и неподкупностью выявило ряд подозрительных госзакупок, совершенных в период работы Виктора Орбана на посту премьер-министра. Об этом заявил глава ведомства Ференц Пал Биро в интервью изданию Politico.

По словам Биро, было выялено несколько случаев подозрения на коррупцию, и в зависимости от того, как будет налажено межведомственное сотрудничество и какая роль будет у агентства по возвращению активов, они могут либо расследовать эти случаи сами, либо передать информацию соответствующим ведомствам.

Биро рассказал, что при прошлом правительстве сложилась схема систематического обмана европейских налогоплательщиков. Он не исключил привлечения высокопоставленных политиков к ответственности за участие в этих махинациях.

Проверяющие выяснили, что три компании при работе правительства Орбана получили большинство госконтрактов, а суммы по договорам искусственно завышались. Так, за четыре года на эти фирмы было потрачено около €10 млрд, из которых указывающая на коррупцию переплата составляет примерно €3,5 млрд.

Биро добавил, что при попытках расследовать госзакупки его семья сталкивалась с давлением и подкупом. Он также выразил надежду, что новое правительство Петера Мадьяра вернет похищенные средства и восстановит справедливость.

В апреле Мадьяр заявил, что создаст специальное государственное ведомство по борьбе с коррупцией. Выступая на митинге в Будапеште, он отметил, что судебная власть вновь должна стать независимой, а не подконтрольной правительству. Кроме того, он пообещал учредить управление по возврату национальных активов, в котором станут работать лучшие юристы и следователи.

Ранее Венгрия назвала условие приостановки процесса вступления Украины в ЕС.

 
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