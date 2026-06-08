Трамп обратился к Ирану и Израилю с неожиданным требованием

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить боевые действия.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу», — сказано в сообщении американского лидера.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана атаковали нефтехимические предприятия в израильской Хайфе.

Это произошло на фоне переговорного процесса между Ираном и США. По словам официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи, диалог продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. При этом дипломат не стал отрицать, что ситуация может повлиять на ход переговоров.

По словам Багаи, Исламская Республика уверена, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США, и Вашингтон не мог не знать об ударах.

Ранее в Иране призвали Ливан спасти страну от «подлинного врага» — Израиля.