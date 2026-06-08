Зеленский прокомментировал итоги выборов в Армении: «Испытание для Евросоюза»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х поздравил премьер-министра Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» с победой на выборах.

«Это также победа в защиту суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете. Мы желаем вам успехов. Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас как раз самое время для Европейского союза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое для того, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой», — написал Зеленский.

Он также назвал победу Пашиняна «испытанием для Европейского союза». Теперь важно не терять времени и не упускать возможностей, указал президент Украины.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее в Совфеде прокомментировали результаты выборов Армении.