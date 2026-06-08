В Совфеде прокомментировали результаты выборов Армении: «Скорее поражение, чем победа»

Сенатор Косачев заявил скорее о поражении, чем победе партии Пашиняна на выборах

Результаты партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах говорят скорее о поражении, чем о победе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Парламентарий сослался на данные ЦИК Армении, согласно которым партия Пашиняна набрала 49.81% голосов. При этом для формирования однопартийного кабинета министров требуется не менее 52%, указал сенатор.

«И если предварительные данные ЦИК подтвердятся окончательными подсчетами (впрочем, тут никакой уверенности нет), то это тот случай, когда первое место на выборах - скорее поражение, чем победа», — написал Косачев.

Согласно информации ЦИК, после подсчета голосов с 1964 из 2005 участков за партию власти проголосовали 707 858 избирателей, что составляет 49,82%. Такого результата недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте остается блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, который набирает 23,35% голосов. Третью позицию занимает блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.

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