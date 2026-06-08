Стал известен результат визита Буданова в Польшу на фоне скандала с «героями УПА»

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов остановил «худший сценарий» в отношениях с Польшей на фоне скандала из-за присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«В результате работы руководителя Офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам», — заявил собеседник издания.

По словам источника, речь шла о «значительно более сложных вещах», чем вопрос награды. Украина настроена на развитие конструктивного стратегического сотрудничества, но готова и к реагированию на неконструктивные шаги, отстаивая собственные интересы и идентичность, подчеркнул он.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии». Глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Подробнее о скандале — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский столкнулся с первыми последствиями конфликта с Польшей.