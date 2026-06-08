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Политика

«Отчаяние и бессилие»: эксперт об атаках ВСУ на Санкт-Петербург

Военэксперт Артамонов назвал актом отчаяния атаку ВСУ на Петербург
Алексей Даничев/РИА Новости

Военный эксперт, журналист Александр Артамонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю массированную атаку украинских войск на Санкт-Петербург. По его мнению, «вспышку бешенства» у Киева вызвало «отчаяние и бессилие».

Аналитик отметил, что у Украины наблюдается дефицит противоракет Patriot. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы России продвигаются везде от Сумского направления.

«На грани прорыва, как минимум в двенадцати точках», — подчеркнул Артамонов.

Ночью и утром 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. Начался пожар на одном из объектов Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

7 июня стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны и Черным морем 58 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь.

 
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