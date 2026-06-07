ВСУ атаковали Севастополь, жителей попросили уйти с улиц

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбито 2 БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы», — сообщил чиновник.

Он призвал горожан не находиться на открытом воздухе: всем, кто оказался на улице, нужно укрыться в магазинах и кафе поблизости.

Губернатор подчеркнул, что с 15:11 в Севастополе действует воздушная тревога.

При такой опасности нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации.

Кроме того, рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации, в которой будут лежать документы, лекарства, вода, продовольствие, фонарик и батарейки.

Ранее ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть.