Почти 60 БПЛА атаковали регионы России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны и Черным морем 58 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Накануне Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область за время проведения спецоперации. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт.

Власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня. В Ленобласти начался пожар на объекте министерства обороны, а в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.