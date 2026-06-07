Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Почти 60 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО за 12 часов уничтожили над регионами России 58 дронов
MOD Russia/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны и Черным морем 58 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Накануне Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область за время проведения спецоперации. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт.

Власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня. В Ленобласти начался пожар на объекте министерства обороны, а в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!