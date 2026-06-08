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Выборы в Армении — 2026
Политика

Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах: «Жив и здравствует»

Глава ЕК фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
vonderleyen/X

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети «Х» поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» с победой на парламентских выборах.

«Поздравляем вас с победой на выборах! Дух Бархатной революции, которую вы возглавили в 2018 году, жив и здравствует. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой», — написала фон дер Ляйен.

Она также заверила, что Армения может рассчитывать на поддержку Евросоюза.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

По итогам выборов Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

 
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