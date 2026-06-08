Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею впервые за семь лет

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Визит проходит в год 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пекином и Пхеньяном. По данным агентства, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР прибыл в Пхеньян утром 8 июня.

К визиту китайского лидера в столице КНДР подготовились заранее. Как сообщают китайские СМИ, на улицах Пхеньяна были размещены портреты Си Цзиньпина, а также государственные флаги Китая и Северной Кореи.

Кроме того, в городе появились баннеры на китайском и корейском языках, посвященные дружбе двух стран.

Предыдущий визит Си Цзиньпина в Северную Корею состоялся 20–21 июня 2019 года. С тех пор глава КНР не посещал страну с официальными поездками.

В марте Ким Чен Ын заявил, что между КНДР и Китаем будет укрепляться дружба и сотрудничество. Глава КНДР направил ответное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поблагодарил за поздравление с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что поздравительное послание китайского коллеги является знаком поддержки и ободрения в его адрес и в адрес всех членов ТПК.

Ранее Ким Чен Ын ответил на письмо «самого дорогого своего друга» Путина.