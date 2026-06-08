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Политика

Байден резко раскритиковал Трампа: «Самый коррумпированный президент»

Байден назвал Трампа самым коррумпированным президентом в истории США
Leah Millis/Reuters

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа, назвав его «самым коррумпированным» лидером в истории страны. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки», – заявил Байден под одобрительные возгласы.

Экс-президент раскритиковал Трампа за его «позорные проекты тщеславия», имея в виду изменения в Белом доме, а также постоянные попытки переименовывать учреждения в свою честь. Он также обвинил главу государства в том, что тот создал теневой фонд на $1,8 млрд для участников штурма Капитолия, а также в манипуляциях при торговле криптовалютой.

«Меня критиковали, когда я еще был президентом, за то, что я говорил: наша демократия под угрозой», — подчеркнул Байден.

В августе президент США в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
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