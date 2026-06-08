Стало известно, чем может обернуться политика Трампа в отношении Ирана

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон предупредил, что политика американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана рискует спровоцировать гонку ядерных вооружений. Своим мнением он поделился в статье для The Wall Street Journal.

«Какую бы сделку президент Трамп ни заключил с Ираном, его зачастую противоречивые решения во время конфликта заложили основу для дальнейшего распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», — считает Болтон.

По его оценкам, если гонка за ядерным оружием расширится и ускорится, регион станет более нестабильным, что повысит риски для всего мира.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Этот кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп заявил, что ему «нужно воевать с Ираном».