Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Стало известно, чем может обернуться политика Трампа в отношении Ирана

Болтон: политика Трампа по Ирану может спровоцировать гонку ядерных вооружений
Evan Vucci/Reuters

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон предупредил, что политика американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана рискует спровоцировать гонку ядерных вооружений. Своим мнением он поделился в статье для The Wall Street Journal.

«Какую бы сделку президент Трамп ни заключил с Ираном, его зачастую противоречивые решения во время конфликта заложили основу для дальнейшего распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», — считает Болтон.

По его оценкам, если гонка за ядерным оружием расширится и ускорится, регион станет более нестабильным, что повысит риски для всего мира.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Этот кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп заявил, что ему «нужно воевать с Ираном».

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!