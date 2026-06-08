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Политика

Зеленский рассказал, зачем встречался с Абрамовичем в Киеве

Зеленский сообщил о встрече с Абрамовичем в Киеве
These Football Times

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News сообщил, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Украинский политик утверждает, что предприниматель приехал с сообщением и был готов передать ответное президенту РФ Владимиру Путину. Однако этот обмен не должен был быть публичным.

Зеленский отметил, что для Украины не имело значения, как будет происходить коммуникация. Абрамович, по его словам, хотел понять, на что готов пойти Киев. Президент Украины исключил вывод ВСУ из Донбасса. Они также обсуждали компромиссы, но Зеленский подчеркнул, что они возможны после прекращения боевых действий.

В разговоре с Абрамовичем, президент Украины выразил готовность встретиться с российским коллегой в любое время, но не в РФ и Белоруссии. По словам Зеленского, бизнесмен намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к Путину.

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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