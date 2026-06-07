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Политика

Трамп недоволен ударами Израиля по Ливану

Fox News: Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту
Israel Defense Forces via AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Ливану. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Я спросил его (Трампа — «Газета.Ru») о реакции на израильские удары по «Хезболле» в Бейруте, и он сказал: «Я этим недоволен», — сказал ведущий Трей Йингст во время эфира.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В начале июня стало известно, что Трамп по телефону раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильских военных в Ливане. По данным Axios, президент США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.

 
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