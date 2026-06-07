Трамп недоволен ударами Израиля по Ливану

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Ливану. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Я спросил его (Трампа — «Газета.Ru») о реакции на израильские удары по «Хезболле» в Бейруте, и он сказал: «Я этим недоволен», — сказал ведущий Трей Йингст во время эфира.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В начале июня стало известно, что Трамп по телефону раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильских военных в Ливане. По данным Axios, президент США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.