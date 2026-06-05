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В МИД России заявили, что Москва не уходит от переговоров с Европой

Галузин: если европейцы хотят выйти на переговоры, они знают, куда обратиться
Владимир Астапкович/РИА Новости

Если европейские страны хотят начать переговоры с Россией, они знают, с кем связываться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин журналистам на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить», — сказал Галузин.

По его словам, российская сторона не уходит от контактов на эту тему.

Если европейцы искренне хотят диалога, то они должны выдвинуть конкретные идеи, а Москва посмотрит, стоят ли эти идеи обсуждения, добавил замглавы МИД.

29 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он добавил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС.

 
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