Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией со стороны ЕС

Меркель: переговоры с Россией может вести только обладатель политической власти

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что на роль переговорщиков с Российской Федерацией от ЕС должны быть выбраны исключительно те, у кого есть политическая власть и легитимность.

«Из своего опыта я знаю, что вести переговоры с российским президентом можно только в том случае, если вы наделены политической властью...» — сказала политик, добавив, что не планирует вмешиваться в этот процесс.

При этом Меркель отметила, что готова поделиться своими знаниями и опытом, если у нее попросят совета.

Экс-канцлер подчеркнула, что контакты с Россией должны поддерживать не только США, но и европейские страны.

18 мая газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее Путин предоставил ЕС право самим выбрать переговорщика с Россией.